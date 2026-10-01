Un total de 68 personas fueron capturadas durante 138 allanamientos realizados por investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), en 13 departamentos del país.

Los operativos dejaron resultados principalmente relacionados con casos de extorsión, además de investigaciones por delitos contra la vida, armas, hurto agravado, asociación ilícita y violencia contra la mujer.

Extorsión concentra la mayoría de capturas

De los 68 aprehendidos, 46 están vinculados con investigaciones por extorsión y otros tres por extorsión en forma continuada. Las diligencias fueron desarrolladas en Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Retalhuleu, Quiché, Izabal, Jalapa, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Chimaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Petén y Zacapa.

También fueron capturadas personas por homicidio, femicidio, femicidio en grado de tentativa, violencia contra la mujer, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Además, hubo detenciones por hurto agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones.

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) participó en 27 capturas, mientras que la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (DIPANDA) realizó otras 43 aprehensiones.

Nueve reos fueron notificados de nuevos procesos

Durante los operativos también fueron notificados nueve privados de libertad sobre nuevos procesos en su contra. Ocho corresponden a investigaciones por extorsión y uno por violación y robo agravado, incluidos casos relacionados con hechos cometidos desde centros carcelarios.

Además, un ciudadano salvadoreño identificado como Ernesto Vladimir Hernández, de 40 años, fue expulsado de Guatemala debido a una cuenta pendiente con la justicia de su país por extorsión, luego de que México lo entregara a la PNC.

Como parte de los allanamientos fueron incautadas cuatro pistolas, un rifle, un revólver, cinco cargadores, 12 municiones y nueve teléfonos celulares, estos últimos destinados a peritajes científicos.

La PNC señaló que los resultados son producto de investigaciones, recopilación de denuncias, perfilamientos de campo y búsqueda de indicios, procedimientos que posteriormente son presentados ante fiscales y jueces para solicitar las órdenes correspondientes.