Esta tarde fue localizado el cuerpo de una persona a un costado de la carretera, en el kilómetro 25.5 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Villa Nueva.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba envuelta en una sábana y junto al cuerpo fue localizado un manuscrito con el mensaje: “Por c… con mujeres ajenas”, lo que apunta a un posible móvil pasional.

Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados por automovilistas. Al llegar, los socorristas confirmaron que la persona había fallecido y se notificó al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.