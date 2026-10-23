Un camión pequeño volcó en el kilómetro 12.5 de la carretera al Pacífico, en dirección al sur, luego de transitar por una pendiente. El incidente fue reportado a la línea de emergencia 123 de los Bomberos Municipales.

Bomberos verifican el accidente

Tras recibir las llamadas de alerta, elementos del Casco Rojo se desplazaron al lugar para atender la emergencia y verificar la situación del vehículo involucrado.

Solo se reportan daños materiales

Luego de la evaluación correspondiente, los socorristas confirmaron que no se registraron personas heridas y que el percance dejó únicamente daños materiales. Se recomienda a los conductores que transitan por el sector mantener la precaución, reducir la velocidad y respetar las señales de tránsito para evitar nuevos incidentes.



Debido a este percance, se recomienda a los automovilistas que circulan por el kilómetro 12.5 de la carretera al Pacífico, en dirección al sur, conducir con precaución, moderar la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos.