Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 57 de la carretera que conduce hacia San Andrés Iztapa, Chimaltenango, donde dos hombres resultaron heridos.

Bomberos Voluntarios de la 35.ª Compañía se presentaron al lugar y evaluaron a los afectados, quienes presentaban golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Ambos fueron estabilizados y trasladados al Hospital General de la localidad.

En el lugar se esperaba la llegada de las autoridades correspondientes para realizar los trámites de rigor y establecer las circunstancias del accidente.