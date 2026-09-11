Un motorista murió luego de ser atropellado en inmediaciones del redondel de Los Olivos, zona 18 capitalina, donde Bomberos Voluntarios acudieron para verificar su estado tras el accidente de tránsito.

Los socorristas evaluaron al hombre que quedó sobre la subida hacia Los Olivos y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Vehículo habría escapado del lugar

Información preliminar señala que el motorista habría sido atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga después del accidente registrado.

Este extremo todavía deberá ser investigado por las autoridades, quienes tendrán que establecer cómo ocurrió el accidente de tránsito y determinar las circunstancias que provocaron la muerte del motorista.

Víctima no ha sido identificada

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente por las autoridades. De acuerdo con la información preliminar proporcionada, tendría aproximadamente 35 años.

Los Bomberos Voluntarios dieron aviso a las autoridades correspondientes luego de confirmar que el motorista había fallecido como consecuencia del incidente registrado en la vía.

Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para documentar la escena y establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

También se deberá determinar qué vehículo estuvo involucrado en el accidente y establecer las circunstancias posteriores a la muerte del motorista.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer el accidente de tránsito ocurrido en el sector del redondel de Los Olivos, zona 18.