Un vehículo tipo camión derrapó sobre la cinta asfáltica en la Bajada de Las Cañas se ubica sobre (RN-10). De Santa Lucía Milpas Altas hacía La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Los Bomberos Voluntarios se hicieron presentes al lugar del accidente, donde se atendieron a los tripulantes del camión quienes únicamente presentaron crisis nerviosa.

Autoridades recomiendan manejar con precaución al transitar por el lugar y respetar los límites de velocidad por dicha ruta, ya que en otras ocasiones se han registrado accidentes.