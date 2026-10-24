Un accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, en dirección a la ciudad de Guatemala. Según información de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, en el percance se vieron involucrados un tráiler y un automóvil particular.

Accidente de #TransitoVN en la cuesta de Villa Lobos deja dos personas heridas. pic.twitter.com/K54I41maCj — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) October 24, 2026

A causa del fuerte impacto, el vehículo liviano terminó volcado sobre la cinta asfáltica, mientras que el transporte pesado quedó atravesado y bloqueó los carriles que conducen hacia la capital.

El incidente ocasionó complicaciones en la circulación vehicular del sector. Se recomienda a los conductores mantener la precaución y considerar posibles retrasos al transitar por el área.