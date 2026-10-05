Un accidente de tránsito se registró en el bulevar Vista Hermosa y 18 avenida de la zona 15 capitalina, donde un automóvil impactó contra una motocicleta.

En el lugar, los Bomberos Municipales confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer que viajaban a bordo del vehículo de dos ruedas.

La Policía Nacional Civil se presentó al lugar y estableció que el conductor del automóvil no portaba documentos personales, por lo que fue trasladado a Torre de Tribunales, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.