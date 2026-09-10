La mañana de este jueves un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 80 de la Ruta Interamericana Occidente, donde un microbús colisionó contra un vehículo tipo sedán y posteriormente volcó.

Lo Bomberos Departamentales movilizaron varias unidades desde las estaciones de Patzicía, Santa Cruz Balanyá y Tecpán Guatemala para atender la emergencia.

Accidente deja nueve personas heridas

Los socorristas brindaron asistencia a los afectados y trasladaron a nueve personas heridas a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango, el Seguro Social de Chimaltenango y el Hospital de Tecpán.

Como recomendación para los conductores, se solicita circular con precaución por el sector, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades, mientras se realizan las labores de atención y retiro de los vehículos.