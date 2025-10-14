La madrugada de este martes 14 de octubre se registró un accidente en km 119 de la ruta que conduce de Las Trampas hacia Godínez en ruta Interamericana.

Un camión y un vehículo tipo camioneta estuvieron involucrados en este accidente.

Las víctimas fueron identificadas como Rony Roberto Marroquín Pinzón de 38 años y Daniel Alexander Tay Felipe de 23. Ambos presentaban traumas y posibles fracturas.

Este accidente generó fuerte tráfico en el lugar. Autoridades recomiendan manejar con precaución y respetar los límites de velocidad.