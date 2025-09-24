En el Caserío Santo Domingo I, San Pablo San Marcos, accidente en motocicleta deja como resultado 3 personas heridas.

Los Bomberos Municipales Departamentales a bordo de la unidad AD-17 brindan atención pre-hospitalaria a una persona adulta y dos menores quienes posteriormente fueron trasladados a la emergencia del hospital nacional de Malacatán.

Los heridos fueron identificados como

Brenda Chan de 28 años de edad

Yostin Yoc de 5 años de edad

Eitan Yoc de 3 años de edad

Según la versión de testigos en el lugar, las personas se conducían a bordo de una motocicleta. Al momento de llegar al punto antes descrito, un perro se cruzó la calle provocando la caída de estas personas.