Brigadas de Provial, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), atienden una colisión registrada en el kilómetro 211 de la ruta CA-9 Norte, en jurisdicción de Los Amates, Izabal.
De manera preliminar, se reportan únicamente daños materiales. Debido al incidente, el paso vehicular se regula de forma alterna, por lo que se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
El personal de Provial permanece en el sector para brindar seguridad vial, coordinar la circulación vehicular y prevenir nuevos incidentes, mientras se atiende la emergencia. Las brigadas también orientan a los conductores para facilitar el paso alterno y reducir las complicaciones en el tránsito.