Brigadas de Provial, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), atienden una colisión registrada en el kilómetro 211 de la ruta CA-9 Norte, en jurisdicción de Los Amates, Izabal.

Brigadas de Provial del @CIV_Guatemala atienden una colisión en el km 211 de la ruta CA-9 Norte, en jurisdicción de Los Amates, Izabal. Se reportan solo daños materiales, se alterna el paso de vehículos.@GuatemalaGob@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/vEdZ5c0MjY — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) October 13, 2026

De manera preliminar, se reportan únicamente daños materiales. Debido al incidente, el paso vehicular se regula de forma alterna, por lo que se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

El personal de Provial permanece en el sector para brindar seguridad vial, coordinar la circulación vehicular y prevenir nuevos incidentes, mientras se atiende la emergencia. Las brigadas también orientan a los conductores para facilitar el paso alterno y reducir las complicaciones en el tránsito.