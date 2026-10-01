Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 40 de la ruta al Atlántico involucró a dos vehículos de transporte pesado y dejó a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos.

Bomberos Voluntarios de las estaciones de Sanarate y San Antonio La Paz acudieron al lugar a bordo de las unidades AD-127 y AD-39. Los socorristas utilizaron equipo hidráulico, conocido como “quijada de la vida”, para liberar a los afectados.

Tras ser rescatadas, ambas personas recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Guastatoya. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, una de ellas falleció al momento de su ingreso al centro asistencial.

Los bomberos notificaron a las autoridades correspondientes para que se realizaran los procedimientos de rigor.