En el kilómetro 113 de la Ruta al Atlántico, se registró un accidente de tránsito entre dos vehículos de transporte pesado, que movilizó a los cuerpos de emergencia de la región.

Según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Usumatlán, Zacapa, una persona de sexo femenino quedó atrapada en la cabina de uno de los camiones tras el impacto.

Para rescatar a la víctima, los socorristas hicieron uso de equipo hidráulico conocido como “quijada de la vida”, permitiendo liberar a la mujer de manera segura.

Durante el procedimiento, se le brindó atención prehospitalaria, evaluando su estado de salud y asegurando su estabilidad antes del traslado. Posteriormente, fue transportada a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa, donde recibió atención médica especializada para continuar con su tratamiento.

Hasta el momento, se desconoce si hubo otras personas lesionadas o daños materiales adicionales en los vehículos involucrados y el motivo del incidente.