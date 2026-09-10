Este jueves 10 de septiembre, los Bomberos Voluntarios acudieron a un sector de la carretera que comunica Santa Cruz del Quiché con Chichicastenango, frente al Instituto Adolfo V. Hall, para atender una emergencia provocada por la colisión entre un microbús y un picop.

Tras el impacto, ambos automotores quedaron volcados y varias personas resultaron heridas. Este accidente complicó la circulación en el sector.

Accidente deja varios heridos

Los socorristas brindaron atención a los afectados y trasladaron a los lesionados hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución por el área y atender las indicaciones correspondientes. Usuarios reportan que en dicha ruta ya se han registrado accidentes en otras ocasiones.