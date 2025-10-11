Un fatal accidente de tránsito se registró en el kilómetro 64.4 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso, cuando un vehículo cayó al fondo de un barranco de aproximadamente 500 metros de profundidad, dejando como saldo tres personas fallecidas y tres heridas de gravedad.

Equipos de Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate de las víctimas, quienes quedaron atrapadas entre los restos del vehículo en una zona de difícil acceso.

Tras intensas labores, lograron rescatar con vida a tres personas, quienes fueron trasladadas al Hospital de Villa Nueva en estado grave.

Las personas heridas fueron identificadas como:

Heydy Morales, de 18 años. Diana Jasmin Marín, de 1 año. Wilmer Morales, de 15 años.

En el lugar también fueron halladas sin vida tres personas:

4. María Laju Kushjum, de 42 años.

5. Isaías Marín, de 19 años.

6. Yumbli Morales, de 11 años.

Las autoridades se encuentran en la escena realizando los trámites correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de información que permita esclarecer las causas del lamentable hecho, las cuales aún se desconocen.