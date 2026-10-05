Un accidente de tránsito ocurrido sobre el puente El Incienso, en el Periférico, dejó a un motorista fallecido y provocó complicaciones de tránsito entre las zonas 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales Departamentales y el Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al lugar para atender la emergencia y confirmaron que una persona había perdido la vida.

Adolescente perdió la vida

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Ciudad Quetzal informaron que el motorista falleció debido a los múltiples traumas que sufrió durante el incidente.

Familiares llegaron a la escena, pero debido al impacto de la noticia todavía no habían realizado la identificación formal de la víctima.

🚨 EmergenciaCBMD | MOTORISTA FALLECIDO 🚑🚨



Periférico de zona 7 a zona 3 de la Ciudad capita sobre el puente El Incienso, se reporta un motorista atropellado por un vehículo de transporte pesado.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Ciudad Quetzal que circulaban en el… pic.twitter.com/sBEM60LgZT — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) October 5, 2026

En el mismo lugar, paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales también se hicieron presentes.

Cuerpo permanece sin identificar y causas por esclarecer

Los Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron al adolescente y determinaron que presentaba un severo trauma de cráneo. Debido a la gravedad de las lesiones, ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconoce si otro vehículo estuvo involucrado y provocó la caída de la motocicleta, por lo que las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el accidente.

La información preliminar señala que el motorista habría sido atropellado por un vehículo de transporte pesado, aunque las circunstancias del hecho todavía deben ser establecidas.

Accidente provoca complicaciones de tránsito

Amílcar Montejo informó que este lunes 5 de octubre fue cancelado el carril reversible o exprés desde el puente El Incienso hacia el puente El Naranjo.

La medida se tomó debido al accidente y a las diligencias que deberá realizar el Ministerio Público (MP) en el lugar, lo que genera complicaciones en la circulación.

La escena quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, que deberán realizar las diligencias para establecer cómo ocurrió el incidente y confirmar la participación de los vehículos involucrados.