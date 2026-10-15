Un insólito accidente de tránsito se registró este jueves 15 de octubre en la calzada Aguilar Batres, donde una patrulla de la PNC colisionó con una motocicleta en la que se movilizaban dos agentes policiales.

Bomberos Voluntarios atendieron a los dos policías involucrados en el percance. Uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada.

Debido al incidente, se recomienda a los conductores tomar sus precauciones al transitar por el sector, ya que podrían generarse complicaciones viales.