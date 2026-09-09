El Volcán de Fuego mantiene actividad este miércoles, mientras las autoridades continúan con el monitoreo ante la posibilidad de que la ceniza sea desplazada hasta 75 kilómetros, de acuerdo con la dirección y velocidad del viento.

El INSIVUMEH informó que la dispersión podría extenderse hacia el espacio aéreo de Chimaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, por lo que se mantiene especial atención ante posibles efectos en las comunidades.

Volcán de Fuego continúa activo

El coloso registra entre 5 y 8 explosiones débiles y moderadas por hora, cuyas columnas de ceniza alcanzan unos 4,800 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, se reporta caída de ceniza fina en Panimaché I, Panimaché II, Morelia y Santa Sofía.

Algunas de las explosiones han generado retumbos, ondas de choque y vibraciones en los techos de viviendas cercanas. También se han registrado avalanchas de material volcánico en diferentes barrancas del volcán.