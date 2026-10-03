Investigadores de la DIDAE, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron un allanamiento en la 10 avenida y 3.ª calle, barrio Moderno, zona 2, donde capturaron a Alexander “N”, de 35 años, alias “Oso Polar”, señalado de ser presunto integrante del Barrio 18.

Durante la diligencia fueron incautados una escopeta calibre 12 con cuatro cartuchos, un arma de fabricación artesanal, un chaleco antibalas, una gorra con distintivos de la PNC, un cargador y 26 municiones.

Además, las autoridades localizaron un cartucho de artillería de 105 milímetros, con características explosivas, así como marihuana.

El detenido fue trasladado al juzgado correspondiente y quedó a disposición de un juez para solventar su situación legal.