Investigadores de la DEIC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), realizaron un allanamiento en la aldea Guaranja, Gualán, Zacapa, donde hicieron efectiva una orden de captura contra Ayrton “N”, de 20 años.

El detenido es requerido por el delito de asesinato, según la orden judicial ejecutada durante la diligencia. La investigación se relaciona con un ataque armado ocurrido el pasado 10 de enero en esa misma aldea.

De acuerdo con las pesquisas, durante el hecho un hombre de 24 años perdió la vida. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.