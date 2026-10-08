Antigua GFC y Municipal igualaron 1-1 este jueves 8 de octubre en el estadio Pensativo, en Antigua Guatemala, durante el encuentro correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. El compromiso inició a las 19:00 horas y terminó con reparto de puntos entre dos equipos que buscan mantenerse en los primeros puestos de la clasificación.

El partido había sido reprogramado debido a que, durante las fechas originales de la jornada 10, varios futbolistas de ambos clubes se encontraban concentrados con la Selección Nacional de Guatemala para disputar compromisos de la Nations League de Concacaf. Por ello, ambos equipos acordaron disputar el encuentro este jueves, cuando el campeonato se encuentra próximo a la jornada 13.

Municipal tomó la ventaja desde los primeros minutos del compromiso. Al minuto 6, Cristian Hernández encontró el camino hacia el gol para adelantar al conjunto escarlata, que logró mantener la diferencia durante buena parte del primer tiempo y buscó controlar el desarrollo del encuentro ante un rival que intentaba reaccionar en casa.

Sin embargo, Antigua GFC consiguió igualar el marcador justo antes del descanso. Al minuto 44, Diego Fernández anotó el tanto del empate para los coloniales, que encontraron la oportunidad de equilibrar el partido y marcharse al entretiempo con mejores sensaciones. Durante la segunda mitad, ambos equipos intentaron encontrar el gol de la victoria, pero ninguno logró concretar sus oportunidades.

Con el empate, Antigua GFC llegó a 22 puntos y se mantiene en la tercera posición de la tabla, ahora que ya se puso al día en el calendario. Municipal, por su parte, alcanzó las 24 unidades y ocupa el segundo lugar de la clasificación, a la espera de disputar su compromiso pendiente a la jornada 12 frente al Deportivo Mixco.

En la parte alta de la tabla, Deportivo Guastatoya se mantiene como líder del torneo Apertura 2026 con 25 puntos. De esta manera, el empate en el estadio Pensativo deja a Municipal a una unidad del primer puesto, mientras que Antigua continúa en la pelea por acercarse a los dos primeros lugares en la recta final de la fase de clasificación.