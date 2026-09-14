El Ministerio de Educación (Mineduc) estableció una serie de medidas de prevención y seguridad para el desarrollo de las antorchas cívicas en las que participarán estudiantes en conmemoración del 205 aniversario de la Independencia de Guatemala.

Las disposiciones se encuentran contenidas en la Circular DIGECOR No. 42-2026 y están dirigidas a las Direcciones Departamentales de Educación y a los centros educativos del país.

El documento señala que las actividades deberán organizarse de manera pacífica y segura, preferentemente dentro del ámbito local y evitando recorridos innecesariamente extensos.

🇬🇹 Antorchas cívicas: celebremos con seguridad



Las actividades de antorchas cívicas podrán realizarse, con medidas claras para proteger la integridad de cada participante.



Los centros educativos deberán:



✅ Planificar recorridos seguros, preferentemente locales y sin… pic.twitter.com/3VCbcGjU38 — Mineduc Guatemala (@MineducGT) September 14, 2026

Participación requiere autorización

Para el desarrollo de estas actividades, las autoridades educativas deberán garantizar la supervisión permanente de los estudiantes con el objetivo de resguardar su integridad física durante los recorridos.

La participación de los alumnos requerirá autorización por escrito de los padres de familia o encargados. Además, los centros educativos deberán conservar los permisos y contar con un registro actualizado de los estudiantes autorizados para participar.

Los estudiantes también deberán permanecer debidamente identificados y bajo la supervisión de docentes o personal responsable durante toda la actividad.

Medidas ante posibles riesgos

Los responsables deberán tomar en cuenta las condiciones climáticas y los riesgos propios de cada localidad antes y durante los recorridos.

Entre las recomendaciones se encuentra garantizar una hidratación constante, utilizar protector solar y disponer de un botiquín de primeros auxilios.

La circular también establece que deben considerarse riesgos como lluvias, inundaciones, derrumbes y golpes de calor. En caso de presentarse alguna situación que represente peligro para los participantes, la actividad deberá suspenderse o reprogramarse.

Con estas disposiciones, el Mineduc busca que las actividades cívicas se desarrollen bajo condiciones que prioricen la seguridad de los estudiantes durante las celebraciones por la Independencia.