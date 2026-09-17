La Municipalidad de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, anunció un cierre total de un tramo de la Ruta Nacional 14 (RN-14) por trabajos de construcción en el sector del Cementerio.

La interrupción comenzará el sábado 19 de septiembre de 2026 y forma parte de la fase final de una nueva rotonda vehicular. Las autoridades dieron a conocer las fechas previstas para cada etapa.

¿Qué trabajos se realizarán durante el cierre?

Del 19 al 22 de septiembre se llevará a cabo la perforación de suelos y la construcción de un paso peatonal subterráneo.

Posteriormente, entre el 22 y el 29 de septiembre, se aplicarán la segunda y última capa de asfalto en toda la rotonda, como parte de los trabajos previos a su habilitación.

La Municipalidad informó que el paso vehicular será abierto nuevamente el 30 de septiembre de 2026, fecha prevista para finalizar esta etapa de la obra.

Habrá trabajos adicionales durante octubre

Aunque la circulación será habilitada, las labores no concluirán completamente con la apertura de la carretera. Durante las primeras semanas de octubre se realizarán trabajos complementarios.

Entre las tareas previstas se encuentran la colocación de señalización en carretera y elementos visuales, además de la instalación de cámaras, iluminación y otros detalles relacionados con la infraestructura.

La fecha para la inauguración y entrega de la nueva rotonda a la población será comunicada posteriormente por las autoridades municipales.

Recomiendan utilizar rutas alternas

Mientras permanezca cerrado el tramo de la RN-14, la Municipalidad recomendó a los conductores tomar una ruta alterna para evitar el área donde se desarrollarán los trabajos.

La opción señalada por las autoridades es movilizarse por la ruta Montañez-Santiago Zamora durante el período de cierre.

El proyecto continuará con las distintas fases establecidas hasta completar los trabajos pendientes. Posteriormente, se anunciará cuándo se realizará la inauguración oficial de la nueva infraestructura vial en Ciudad Vieja.

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