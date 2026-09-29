El presidente Bernardo Arévalo nombró a las nuevas autoridades que estarán al frente del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos durante el período 2026-2030.

Jonathan Menkos Zeissig asumirá la presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, mientras José Alfredo Blanco Valdés ocupará la vicepresidencia.

¿Quiénes asumirán los nuevos cargos?

Menkos estará al frente de ambas instituciones desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030. Antes de este nombramiento, se desempeñó como ministro de Finanzas Públicas.

También cuenta con experiencia en el Banco de Guatemala y dirigió durante una década el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Por su parte, Blanco Valdés continuará vinculado a la conducción del Banco de Guatemala. Ocupa la vicepresidencia desde 2018 y suma tres décadas de trayectoria dentro de la institución.

Durante su carrera también ejerció como gerente económico, experiencia que antecede su nuevo período al frente de la Junta Monetaria.

¿Qué se sabe del nuevo superintendente?

De la terna propuesta por la Junta Monetaria, Arévalo nombró a Juan Carlos Catalán Herrera como superintendente de Bancos para el mismo período.

Catalán es doctor en Economía por la Universidad de California y cuenta con más de 28 años de trayectoria en el Banco de Guatemala.

Entre los cargos que ha desempeñado figuran el de subdirector del Departamento de Análisis de Estabilidad Financiera y Asesor III de Investigaciones Económicas.

¿Cuál será el nuevo reto de las autoridades?

El Gobierno señaló que mantendrá el respeto a la autonomía del Banco de Guatemala y a la independencia técnica de la Superintendencia de Bancos.

Además, destacó su confianza en que las nuevas autoridades contribuirán al fortalecimiento de la estabilidad monetaria y financiera del país.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/2aXg7wnbhY — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) September 29, 2026

La toma de posesión está programada para el 1 de octubre de 2026, cuando comenzará oficialmente el período de cuatro años para las autoridades designadas.

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