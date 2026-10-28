Este miércoles, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, vetó el Decreto 23-2026, que contemplaba reformas relacionadas con las medidas de seguridad en las cárceles del país y la prisión preventiva.

La decisión se tomó debido a que el decreto contiene disposiciones que podrían generar confusiones y problemas de constitucionalidad. Por ello, el documento será devuelto al Congreso de la República para que los diputados conozcan las observaciones y determinen cómo proceder.

La normativa planteaba modificaciones al artículo 258 del Código Procesal Penal. Sin embargo, tras el veto presidencial, las reformas no podrán entrar en vigor en los términos aprobados por el Congreso.