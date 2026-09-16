Lionel Messi tendrá su partido de despedida con la Selección Argentina el próximo 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el encuentro será el último de los tres amistosos que disputará la Albiceleste durante la próxima fecha FIFA. Messi estará presente únicamente en el compromiso ante Benín.

Campeones de Qatar acompañarán a Messi

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó la noticia mediante un video institucional y anunció que todos los integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 fueron invitados para acompañar al capitán junto con sus familias.

Tapia explicó que la decisión se tomó después de conversar con el entrenador Lionel Scaloni y recibir la aceptación del propio Messi para participar en el homenaje.

El dirigente indicó que buscan convertir el encuentro en una jornada inolvidable para los seguidores de la Selección Argentina y cerró su mensaje invitando a los aficionados a presenciar “el último tango” del histórico capitán.

Un último encuentro en el Monumental

El partido ante Benín marcará la despedida definitiva de Messi con la camiseta de la Selección Argentina, después de que el futbolista anunciara su retiro del combinado nacional tras el Mundial de 2026.

Argentina disputará previamente dos amistosos: el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes, y el 3 de octubre frente a Burkina Faso, en el Monumental. El encuentro del 6 de octubre cerrará esta serie de compromisos.

Campeones de Qatar 2022 invitados

Entre los futbolistas invitados se encuentran Franco Armani, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Julián Álvarez, Ángel Di María, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Ángel Correa, Thiago Almada, Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Nahuel Molina.