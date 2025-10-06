En el kilómetro 94 de la ruta de Taxisco a Escuintla, en el sector conocido como Cuatro Caminos, se reportó un asalto a un bus de transporte colectivo.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al lugar y localizaron a una persona fallecida en el interior del autobús, con heridas de proyectil de arma de fuego y sin signos vitales.

Otra persona resultó herida y fue trasladada al Hospital de Escuintla. Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes, quienes ya investigan el caso.