Este domingo, la jueza a cargo del caso dictó falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz, quienes fueron señalados como sospechosos del ataque armado ocurrido el sábado en Campo Marte, donde murió Juan Francisco Solórzano Foppa.

Tras recuperar su libertad, familiares y amigos los recibieron con cohetillos y aceleraciones de motocicletas, en compañía del abogado que los representó durante el proceso judicial.

Durante el caso, los hermanos afirmaron que únicamente se encontraban realizando entregas cuando fueron detenidos. Sin embargo, las investigaciones continúan para identificar a los responsables del ataque armado y establecer la procedencia del arma localizada entre sus pertenencias.