El clima en Guatemala durante la semana del 14 al 18 de septiembre estará marcado por temperaturas de hasta 39 °C, ambiente cálido y húmedo, además de posibles lluvias.

El pronóstico contempla precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica durante las tardes y noches en diferentes regiones del país, debido a condiciones locales.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señala que la entrada de humedad desde ambos litorales, las altas temperaturas y la inestabilidad en el Pacífico favorecerán estas condiciones.

Lluvias podrían estar acompañadas de tormentas severas

Las lluvias podrían presentarse en distintos sectores del territorio nacional, principalmente durante las horas de la tarde y noche.

El pronóstico también advierte sobre la posibilidad de tormentas locales severas, que podrían estar acompañadas de vientos fuertes e incluso caída de granizo.

Por ello, se recomienda mantener precaución, ya que las precipitaciones podrían ocasionar crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Además, existe posibilidad de lahares en la cadena volcánica, por lo que es importante atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Temperaturas de hasta 39 °C en varias regiones

Las temperaturas más elevadas se concentrarán principalmente en regiones del oriente y norte del país. Estas son las máximas previstas:

Motagua y Valles de Oriente: entre 37 y 39 °C.

entre 37 y 39 °C. Petén: entre 36 y 38 °C.

entre 36 y 38 °C. Pacífico: entre 35 y 37 °C.

entre 35 y 37 °C. Caribe: entre 33 y 35 °C.

entre 33 y 35 °C. Alta Verapaz: entre 29 y 35 °C.

entre 29 y 35 °C. Ciudad de Guatemala: entre 28 y 30 °C.

entre 28 y 30 °C. Altiplano Central y Occidental: entre 25 y 30 °C.

Estas condiciones reflejan la variabilidad climática prevista para el territorio nacional durante la semana.

El clima en Guatemala requiere cuidado ante la variabilidad

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mantiene la Alerta Anaranjada Nacional y fortalece las acciones de coordinación, monitoreo y atención.

Las autoridades también mantienen seguimiento a situaciones relacionadas con inseguridad alimentaria, pérdida de cultivos y condiciones de temperatura y precipitación.

Guatemala realiza acciones ante la sequía.

Las instituciones del Sistema CONRED coordinan esfuerzos para atender a las familias afectadas y proteger su seguridad alimentaria. pic.twitter.com/udZqOFtgFl — CONRED (@ConredGuatemala) September 14, 2026

Ante la falta de lluvias y la pérdida de cultivos, se recomienda utilizar responsablemente el agua, evitar desperdiciarla y almacenarla de forma segura para cubrir las necesidades básicas.

También se aconseja proteger el suelo mediante cobertura vegetal o restos de cultivos para ayudar a conservar la humedad. La población debe participar en acciones organizadas por su comunidad.

CONRED mantiene la coordinación con las instituciones del Sistema CONRED y recomienda proteger las fuentes de abastecimiento, evitar quemas y consultar los canales oficiales de CONRED e Insivumeh.

Lea también: Presidente Arévalo toma “decisiones firmes” para detener los “bloqueos desestabilizadores”