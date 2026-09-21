El clima en Guatemala durante la semana del 21 al 25 de septiembre estará marcado por un ambiente cálido y húmedo en gran parte del territorio nacional.

El pronóstico también contempla niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y la noche, mientras las lluvias aumentarán durante las tardes y noches.

De acuerdo con el boletín meteorológico semanal del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica.

Lluvias podrían aumentar por humedad y ondas del Este

Las condiciones previstas están relacionadas con el ingreso de humedad desde ambos litorales, las altas temperaturas y la inestabilidad en el Pacífico.

A estos factores se suma el paso de ondas del Este, que favorecerá el incremento de nubosidad y la presencia de lluvias durante distintos momentos de la semana.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente en la Meseta Central, incluida la Ciudad de Guatemala, además de otras regiones del país.

También se esperan lluvias en el Pacífico, Norte, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte, Motagua y Valles de Oriente.

Estas regiones podrían registrar lluvias y actividad eléctrica

El desarrollo de las precipitaciones podría generar distintos efectos en sectores vulnerables, especialmente donde las condiciones del suelo o los ríos favorezcan acumulaciones de agua.

Entre los posibles riesgos se encuentran crecidas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

#ClimaGT Durante esta semana se mantendrán condiciones de neblina, ambiente cálido y húmedo, lluvias y actividad eléctrica en distintas regiones del país.



Ante estas condiciones, no cruce ríos crecidos y conduzca con precaución.



¡La prevención es tarea de todos! pic.twitter.com/WUnmmVtqlO — CONRED (@ConredGuatemala) September 21, 2026

Por ello, el Sistema CONRED mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomienda atender los avisos emitidos por las autoridades.

Durante los períodos de lluvia y neblina también se recomienda conducir con precaución, identificar áreas seguras y evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas.

El clima en Guatemala requiere prevención ante inundaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) comparte una serie de recomendaciones para actuar antes, durante y después de una inundación.

Antes de una inundación:

Identificar áreas seguras y sectores de alto riesgo.

Conocer las rutas hacia lugares altos.

Guardar documentos personales en bolsas plásticas.

Mantener disponible una lámpara y un radio.

Durante una inundación:

Conservar la calma y seguir las instrucciones de las autoridades.

Buscar un albergue si la vivienda está en riesgo.

No cruzar ríos crecidos ni caminar cerca de ellos.

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales.

Después del incidente:

Regresar a la vivienda únicamente cuando las autoridades lo indiquen.

Verificar que el inmueble no represente un riesgo.

Alejarse de cables eléctricos caídos.

Continuar atento a la información oficial.

Una evacuación segura comienza antes de la emergencia.



Conoce tu ruta, identifica tu punto de reunión y considera las necesidades de quienes integran tu hogar para que todas las personas puedan movilizarse de forma segura. pic.twitter.com/TQ8ntmqc4S — CONRED (@ConredGuatemala) September 21, 2026

Ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse al 119 de la CONRED.

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