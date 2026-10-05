El clima en Guatemala del lunes 5 al viernes 9 de octubre estará marcado por lluvias de moderadas a fuertes y actividad eléctrica en diferentes regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico Semanal del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las precipitaciones tendrán mayor presencia durante las tardes y noches.

Las lluvias se concentrarán principalmente desde el Sur hacia el Centro del país, aunque también se esperan precipitaciones en otras regiones debido a distintos factores atmosféricos.

A continuación te contamos las condiciones meteorológicas de la semana del 5 al 9 de octubre de 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/RmY9JANPt8 — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 5, 2026

Ondas del Este favorecerán el desarrollo de lluvias

Las condiciones previstas están relacionadas con factores locales, la inestabilidad en el océano Pacífico y el Golfo de México, además del paso de ondas del Este.

En el Pacífico se esperan lluvias de moderadas a fuertes, mientras que Petén, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte, Motagua y Valles de Oriente podrían registrar precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

El desarrollo de las lluvias será más frecuente durante la tarde y noche, por lo que las autoridades recomiendan mantener precaución ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

¿Qué regiones tendrán mayor presencia de lluvias?

Las precipitaciones podrían presentarse en buena parte del territorio nacional, con mayor intensidad en sectores del Sur y Centro.

En el Pacífico se prevén lluvias moderadas a fuertes. Mientras tanto, en Petén, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte podrían registrarse lluvias con actividad eléctrica.

Motagua y los Valles de Oriente también tienen posibilidad de precipitaciones durante la semana, por lo que las comunidades ubicadas en zonas vulnerables deben mantenerse atentas.

Compartimos las condiciones climáticas que podrían registrarse la semana del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026. pic.twitter.com/PjJJdjBMAn — CONRED (@ConredGuatemala) October 5, 2026

La continuidad de las lluvias podría favorecer crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y daños en la red vial. Además, existe riesgo de descenso de lahares en la cadena volcánica.

El clima en Guatemala requiere precaución ante las lluvias

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) mantiene el monitoreo de las condiciones y la coordinación con autoridades territoriales para responder ante posibles emergencias.

La población debe evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas y mantenerse alejada de laderas inestables. Durante las lluvias también se recomienda conducir con precaución.

Ante la actividad eléctrica, es importante mantenerse alejado de postes, árboles y estructuras que puedan representar peligro.

La acción anticipatoria permite adoptar medidas para proteger a las personas y reducir los impactos humanitarios y en el desarrollo, antes de que un evento peligroso pronosticado se materialice. pic.twitter.com/85F26TQujM — CONRED (@ConredGuatemala) October 5, 2026

Las autoridades también recomiendan tener preparado el Plan Familiar de Respuesta y la Mochila de las 72 Horas.

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 119 de la CONRED y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

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