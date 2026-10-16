El clima en Guatemala para el sábado 17 y domingo 18 de octubre estará marcado por lluvias, actividad eléctrica y un ambiente cálido y húmedo. El Insivumeh prevé precipitaciones en varias regiones del país.

El pronóstico del clima en Guatemala también contempla neblina durante las primeras horas de la mañana y nublados parciales en sectores del norte al centro del territorio nacional. Las lluvias podrían intensificarse por la tarde y noche.

Aquí te contamos las condiciones del tiempo para este fin de semana del 17 y 18 de octubre. Infórmate y prepárate si tendrás un descanso largo.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/wJqrpRuKs2 — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 16, 2026

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la inestabilidad en el golfo de México y el paso de un frente frío ubicado al norte de la península de Yucatán influirán en las condiciones meteorológicas del fin de semana.

¿Qué regiones tendrán más lluvias en Guatemala?

Las lluvias de moderadas a fuertes podrían concentrarse en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte. En estas regiones, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica durante el fin de semana.

El pronóstico también incluye lluvias y tormentas eléctricas en el Pacífico, Petén, la Meseta Central, el Motagua y los Valles de Oriente. La presencia de neblina en las primeras horas del día podría reducir la visibilidad en algunos sectores.

Compartimos las condiciones climáticas que se podrían registrar durante los días sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026. pic.twitter.com/m00gsMTqR1 — CONRED (@ConredGuatemala) October 16, 2026

Suelos saturados mantienen el riesgo de inundaciones y deslizamientos

Las lluvias recientes han dejado acumulación de humedad en los suelos de gran parte del país. Esta condición aumenta el riesgo de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves.

Además, las precipitaciones podrían ocasionar daños en la red vial y generar lahares en la cadena volcánica. Por ello, las comunidades vulnerables deben mantenerse atentas a los avisos de las autoridades y a los cambios en las condiciones del tiempo.

¿Cómo prepararse ante el clima en Guatemala este fin de semana?

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) recomienda no cruzar ríos crecidos ni permanecer cerca de laderas inestables. También pide mantener limpios los drenajes para facilitar el desfogue del agua.

🌧️ Durante las lluvias, el nivel de los ríos puede aumentar rápidamente. Si observa un río crecido, no se acerque ni intente cruzarlo y busque lugares altos y seguros.



Atienda las indicaciones de las autoridades y recuerde: ¡La prevención es tarea de todos! pic.twitter.com/HWrAbMfWm4 — CONRED (@ConredGuatemala) October 16, 2026

Antes de realizar actividades al aire libre, consulta el pronóstico del clima en Guatemala y lleva paraguas o impermeable ante la posibilidad de lluvia. Si se presentan tormentas eléctricas, evita exponerte y busca un lugar seguro. Mantente informado mediante los canales oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades.

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