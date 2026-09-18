El clima en Guatemala para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre estará marcado por un ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias y actividad eléctrica en distintas regiones.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) también prevé neblina durante las primeras horas de la mañana y un incremento de las precipitaciones durante las tardes.

Las temperaturas más elevadas podrían alcanzar entre 36 y 38 °C en Petén, Motagua y Valles de Oriente, mientras las lluvias podrían generar complicaciones en áreas vulnerables.

Lluvias y actividad eléctrica se esperan durante las tardes

Durante las primeras horas del día podría presentarse neblina en diferentes sectores. Posteriormente, aumentaría la nubosidad y las condiciones favorecerían las precipitaciones.

En las regiones del Pacífico se esperan lluvias moderadas, mientras que en la Meseta Central podrían registrarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde.

También existe posibilidad de precipitaciones en Petén, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte, Motagua y Valles de Oriente.

Estas condiciones estarán relacionadas con el paso de ondas del Este y la inestabilidad en el Pacífico, factores que favorecerán la presencia de lluvias durante el fin de semana.

Temperaturas de hasta 38 °C en Petén y Oriente

El ambiente cálido y húmedo predominará durante las horas del día en buena parte del territorio nacional.

Las temperaturas máximas más elevadas se esperan en Petén, Motagua y Valles de Oriente, donde los termómetros podrían marcar entre 36 y 38 °C.

El panorama meteorológico podría mantenerse durante los siguientes días. De acuerdo con el boletín de Insivumeh, las lluvias podrían persistir e incluso incrementarse durante la próxima semana.

Compartimos las condiciones climáticas que podrían registrarse durante los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026. pic.twitter.com/Zr3uur1jRA — CONRED (@ConredGuatemala) September 18, 2026

Las precipitaciones también podrían favorecer crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y lahares en la cadena volcánica, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las condiciones locales.

El clima en Guatemala requiere precaución ante las lluvias

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) recomienda no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas ante posibles acumulaciones de agua.

Asimismo, pide conducir con precaución durante los períodos de lluvia y preparar la Mochila de las 72 Horas como medida preventiva ante cualquier emergencia.

Ten lista tu mochila 🎒 de las 72 horas para afrontar cualquier emergencia 🚨



Recuerda incluir los artículos esenciales y adaptarla a las necesidades de cada persona de tu familia. La prevención comienza con una preparación inclusiva. pic.twitter.com/adq4DClFfh — CONRED (@ConredGuatemala) September 18, 2026

Debido a las temperaturas cálidas, también se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

La población debe mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

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