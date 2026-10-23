El clima en Guatemala para el sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026 estará marcado por un ambiente cálido y húmedo. Las lluvias disminuirán principalmente del sur al centro del país, aunque algunas regiones todavía podrían registrar precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se esperan lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en el norte, la Bocacosta y el Suroccidente. También se prevé neblina durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Aunque las precipitaciones disminuirán en varios sectores, la saturación de los suelos mantiene el riesgo de emergencias. Durante la época de lluvias de 2026, el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido 414 eventos relacionados con deslizamientos y derrumbes.

¿Cómo estará el clima en Guatemala durante el fin de semana?

El pronóstico contempla lloviznas y lluvias con actividad eléctrica en Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte. Las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante las tardes y noches.

En la Meseta Central, incluida la Ciudad de Guatemala, se espera nubosidad variable y posibles lluvias dispersas por la tarde y noche. El mismo panorama podría presentarse en el Motagua y los Valles de Oriente, donde predominará un ambiente cálido y húmedo.

En la Bocacosta y el Suroccidente también podrían registrarse precipitaciones con actividad eléctrica, pese a la tendencia general de disminución de las lluvias en el territorio nacional.

Temperaturas máximas: ¿dónde hará más calor en Guatemala?

Las temperaturas más altas se esperan en las regiones del Pacífico, el Motagua y los Valles de Oriente, donde los termómetros podrían alcanzar entre 33 y 35 °C. En Petén, las máximas oscilarán entre 32 y 34 °C.

Para la Ciudad de Guatemala se pronostican temperaturas de 25 a 27 °C, mientras que en el Altiplano Central y Occidental podrían registrarse valores de entre 23 y 28 °C.

Alta Verapaz tendrá temperaturas variables, de 23 a 32 °C, y en el Caribe se esperan máximas de entre 30 y 32 °C. En varias regiones, la neblina matutina podría reducir la visibilidad.

Compartimos el pronóstico de las condiciones climáticas que podrían presentarse en el territorio nacional durante el fin de semana, sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026. pic.twitter.com/NU2TXsohRR — CONRED (@ConredGuatemala) October 23, 2026

Suelos saturados mantienen el riesgo de inundaciones y deslizamientos

La humedad acumulada en gran parte del territorio nacional podría favorecer crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves. También existe la posibilidad de daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Según el consolidado del Sistema Conred, durante la época de lluvias de 2026 se han atendido 266 emergencias por deslizamientos y 148 por derrumbes, para un total de 414 eventos.

¿Qué recomienda la Conred ante las condiciones del clima en Guatemala?

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) recomienda a las personas que viven cerca de laderas, barrancos o terrenos inclinados mantenerse atentas a posibles señales de inestabilidad.

Entre los indicios de riesgo figuran las grietas en el suelo, los árboles inclinados, el desprendimiento de rocas y los movimientos de tierra. También aconseja evitar los taludes inestables y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Contar con un Plan Familiar de Respuesta permite que cada integrante del hogar sepa cómo actuar ante una emergencia.



Incluye las necesidades y capacidades de quienes conforman tu familia para fortalecer una respuesta organizada.



Conoce cómo elaborarlo en:… pic.twitter.com/cP0M70BnPB — CONRED (@ConredGuatemala) October 23, 2026

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