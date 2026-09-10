En redes sociales se difundió el momento en el que el conductor de un vehículo embistió a un ladrón que intentó huir del lugar en una motocicleta, luego de presuntamente robarle el celular a un transeúnte en Santiago de Surco, Lima, Perú.

Las imágenes muestran cómo el conductor lanzó su automóvil contra el sospechoso, provocando que cayera al pavimento y no pudiera continuar con la huida.

La Municipalidad de Surco informó que una vecina activó el botón de alerta ubicado en uno de los postes del sector, por lo que las autoridades llegaron al lugar y procedieron con la detención del presunto delincuente.