En redes sociales se ha difundido el momento exacto en que ocurrió un nuevo derrumbe esta mañana en el kilómetro 24 de la Carretera a El Salvador.

En las imágenes se observa cómo maquinaria y socorristas realizaban labores de remoción de escombros y búsqueda de un guardia de seguridad que, según se informó desde ayer, habría quedado soterrado en el lugar.

Durante estas labores, los socorristas contaban con el apoyo de unidades caninas que colaboraban en el rescate. Por precaución, se decidió suspender las labores para evitar exponer tanto a los elementos de emergencia como a los caninos al riesgo del desprendimiento de tierra.

El deslave, de gran magnitud, estuvo a punto de cubrir a los equipos de emergencia que laboraban en la zona, pero afortunadamente todos lograron salir ilesos.