En redes sociales se ha difundido un video del choque dos vehículos livianos en Tommot en Rusia.

El accidente ocurrió la noche del 18 de septiembre, en el kilómetro 716 de la carretera federal Lena. El conductor del vehículo negro perdió el control y que derrapó provocando una colisión contra otro auto que circulaba en sentido contrario.

Como resultado del accidente, cuatro personas resultaron heridas y un pasajero del vehículo negro falleció antes de la llegada de la ambulancia.

Se recomiendó conducir con precaución en las carreteras y cambiar oportunamente los neumáticos de verano por los de invierno, debido a la humedad del asfalto.