El Real Madrid protagonizó una espectacular remontada este miércoles al derrotar 4-3 a la AS Roma en el estadio Olímpico, durante la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-2027. El conjunto español marcó tres goles en los últimos 10 minutos para llevarse una victoria que parecía improbable.

El equipo dirigido por José Mourinho llegó a estar abajo 3-1, pero reaccionó en el tramo final con anotaciones de Carlos Espí, Endrick y Antonio Rüdiger, para conseguir su segundo triunfo consecutivo en el torneo europeo.

La Roma inició con mayor intensidad y generó varias ocasiones de peligro. Thibaut Courtois evitó el gol en un intento de Mario Hermoso, mientras Paulo Dybala también exigió a la defensa madridista. La presión local dio frutos cuando Marten De Roon aprovechó una pérdida de balón para abrir el marcador.

El Madrid encontró el empate antes de la media hora, luego de un error defensivo que permitió a Kylian Mbappé sacar un potente disparo para el 1-1. Sin embargo, los italianos retomaron el control y ampliaron la ventaja en la segunda mitad con dos goles de Donyell Malen, el segundo tras una asistencia de Matías Soulé.

Ante el panorama adverso, Mourinho realizó cambios ofensivos con el ingreso de Arda Güler, Endrick y Carlos Espí. La reacción comenzó con el descuento de Espí, seguido por un cabezazo de Endrick tras un tiro de esquina que puso el 3-3.

Cuando el encuentro parecía encaminado al empate, Antonio Rüdiger apareció en el tiempo añadido y aprovechó otro saque de esquina para marcar el definitivo 4-3. El tanto desató la celebración madridista y selló una remontada memorable en territorio italiano.