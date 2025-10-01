Desgaste constante, un ritmo vibrante y un final de infarto: el PSG volvió a hacerse gigante en Barcelona con su tercera victoria consecutiva en la ciudad condal. El vigente campeón de Europa se impuso por 1-2 gracias a un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 89, que sentenció la remontada. Los azulgranas, que dominaron el primer tiempo, se desmoronaron en la segunda parte y volvieron a mostrar que todavía están un escalón por debajo del conjunto de Luis Enrique en la carrera por la Champions.

Oh là, Lamine



El partido empezó con un protagonista claro: Lamine Yamal. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando dejó en evidencia a Vitinha y Barcola con una ruleta y desparramó en el suelo a Nuno Mendes. Un aviso de que el partido iba a estar marcado por su talento. Poco después, el joven español fabricó la jugada que terminó en el gol de Ferran Torres, tras combinar con Rashford, para prolongar la racha histórica del Barça: 45 partidos consecutivos marcando, la más larga de su historia.

El PSG resucita viejos fantasmas



Pero los parisinos saben bien cómo castigar al Barça en Europa. Nuno Mendes, con un despliegue físico espectacular, recorrió todo el campo y asistió a Mayulu, que definió con 19 años como si fuese veterano. El 1-1 devolvió la igualdad y recordó a episodios amargos de los culés frente al PSG, como la roja de Araújo en 2023 en este mismo escenario.

Segunda parte de vértigo



Tras el descanso, el PSG subió líneas y asfixió al Barça con una presión feroz. Barcola y Vitinha se hicieron dueños del ritmo, mientras los azulgranas se sostenían con chispazos de Rashford y la zurda de Lamine. La ocasión más clara fue para Dani Olmo, que remató a bocajarro un rechace, pero se topó con Hakimi bajo palos.

A partir de ahí, el Barça se apagó. Le costaba recuperar la pelota y aún más hacerlo en campo rival. El PSG, con oficio de campeón, fue empujando cada vez más cerca de la portería culé. Hasta que en el minuto 89, Hakimi lanzó la contra perfecta y cedió el balón para que Gonçalo Ramos pusiera el 1-2 definitivo, un golpe durísimo para un Barça que sigue sin encontrar la manera de superar a los parisinos.