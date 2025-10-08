Guatemala se mide ante Surinam este viernes 10 octubre en tierras sudamericanas siendo un partido clave de cara a las aspiraciones al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe mencionar que Guatemala viene de lograr un importante empate ante Panamá en condición de visita, mientras Surinam de una victoria vital ante El Salvador 2 por 1 en el Cuscatlán.

Guatemala y Surinam ya se habían enfrentado en una eliminatoria mundialista siendo en el proceso clasificatorio al Mundial de Alemania 2006.

En aquella ocasión se enfrentaron en una serie de ida y vuelta. Fue un empate 1 por 1 por el conjunto de Surinam el anotar fue Pupperhart al minuto 15, sin embargo Guillermo el Pando Ramírez puso el empate al 36.

El encuentro de vuelta fue en el Doroteo Guamuch Flores la bicolor ganó 3 por 1 con doble de Carlos El Pescadito Ruiz y uno de Dwight Pezzarossi. Y descontó Gino Brandón.