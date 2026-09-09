Un video de pocos segundos muestra el momento en que dos pilotos de buses protagonizan una pelea en la entrada a Prados de Villa Hermosa, en el kilómetro 14 de la ruta hacia San Miguel Petapa.

En las imágenes se observa a los dos hombres enfrentándose dentro de la unidad. Mientras ocurre la pelea, un tercer hombre aparece afuera del bus con un block de construcción, el cual lanza contra los pilotos antes de salir corriendo del lugar.

Vea el video del momento a continuación:

Otro video, grabado más de cerca, permite observar el pedazo de block sobre las gradas del bus. Hasta ahora se desconoce quién utilizó ese objeto durante el incidente, por lo que este detalle deberá ser establecido mediante la investigación correspondiente.

Dos pilotos fueron atendidos por los Bomberos

Información preliminar establece que los dos pilotos resultaron heridos durante el enfrentamiento. Los Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala acudieron al lugar para brindarles atención prehospitalaria.

Los elementos de socorro localizaron a ambos hombres con heridas provocadas con arma blanca, específicamente con machete, por lo que de inmediato les brindaron asistencia.

🚨 Dos hombres resultaron heridos con machete tras una pelea registrada en el kilómetro 14 de la ruta hacia San Miguel Petapa.



De manera preliminar, el incidente habría comenzado por una discusión relacionada con el pasaje y problemas personales. Socorristas localizaron a ambos… pic.twitter.com/sgHxGghsYx — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) September 10, 2026

Los afectados fueron identificados como Bayron Mauricio Asurdea Mejía, de 49 años, y Christian Ronaldo Florian Guzmán, de 45 años. Ambos presentaban heridas ocasionadas con machete.

Después de recibir atención en el lugar, los dos hombres fueron estabilizados y trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt para continuar con la atención médica.

En el kilómetro 14 de la ruta a San Miguel Petapa, dos hombres resultaron heridos con arma blanca, por lo que paramédicos de los Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala acudieron al lugar para brindarles atención prehospitalaria. pic.twitter.com/EhgB3JUrHZ — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 10, 2026

Esto se conoce sobre el enfrentamiento

De manera preliminar se indicó que una discusión por el pasaje y problemas personales habría provocado la pelea entre los dos pilotos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido con exactitud qué ocurrió antes del enfrentamiento ni cómo se desarrolló el incidente dentro y fuera del bus.

Las imágenes muestran parte de lo ocurrido. Las autoridades competentes deberán investigar las circunstancias del hecho y establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento que dejó heridos a los dos pilotos.