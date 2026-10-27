El Congreso de la República eligió este martes 27 de octubre a su Junta Directiva para el período 2027-2028, cuyos integrantes asumirán funciones el próximo 14 de enero de 2027.

Este órgano será responsable de coordinar el funcionamiento parlamentario, organizar las sesiones plenarias y supervisar distintas actividades administrativas, conforme a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

¿Cómo está integrada la nueva Junta Directiva del Congreso?

La legislación establece que la Junta Directiva debe contar con nueve diputados: un presidente, tres vicepresidentes y cinco secretarios, quienes desempeñan funciones específicas dentro del Organismo Legislativo.

El presidente dirige el trabajo parlamentario, mientras los vicepresidentes pueden sustituirlo conforme a la ley. Los secretarios intervienen en los procedimientos, la documentación y el desarrollo de las sesiones.

La elección se efectúa mediante una planilla que necesita el respaldo de la mayoría absoluta de diputados para resultar electa.

Así quedó conformada la Junta Directiva del Congreso 2027-2028

La planilla fue electa con 124 votos favorables y estará encabezada nuevamente por Luis Contreras Colindres. Emisoras Unidas+1

Cargo Diputado electo Presidente Luis Alberto Contreras Colindres Primer vicepresidente Nery Abilio Ramos y Ramos Segundo vicepresidente Elmer Josué Palencia Reyes Tercer vicepresidente Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo Primer secretario Juan Carlos Rivera Estévez Segundo secretario Cornelio Gonzalo García García Tercer secretario Obbed Ediberto Castañeda Mendizábal Cuarto secretario Orlando Joaquín Blanco Lapola Quinto secretario Alberto Eduardo de León Benítez

✅ Con 124 votos ha sido electa la Junta Directiva del Congreso de la República para el Período Legislativo 2027-2028. Conoce a sus integrantes ⬆️



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¿Cuánto tiempo permanecerán en sus cargos?

Según el artículo 10 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los integrantes de la Junta Directiva ejercen sus funciones durante un año y tienen la posibilidad de ser reelectos.

La nueva integración asumirá el 14 de enero de 2027, fecha en la que comenzará su responsabilidad de conducir las actividades parlamentarias del siguiente período legislativo.

¿Cuáles son las principales funciones de la Junta Directiva?

Entre sus atribuciones destacan la organización de sesiones, el trámite de expedientes legislativos y la preparación de propuestas de agenda que posteriormente son discutidas por las instancias correspondientes.

También debe coordinar el trabajo de los órganos legislativos, procurar la asistencia de diputados y supervisar aspectos administrativos, conforme al artículo 14 de la normativa.

¿Qué sigue después de la elección?

La actual Junta Directiva continuará ejerciendo sus funciones hasta el cambio de autoridades previsto para enero, mientras los diputados electos se preparan para asumir sus respectivas responsabilidades.

Con esta elección, el Congreso definió anticipadamente a los nueve legisladores que dirigirán sus sesiones y coordinarán el funcionamiento institucional durante el período 2027-2028.