Personal especializado del equipo de Hombres Rana de los Bomberos Voluntarios realizó este día las labores de recuperación del helicóptero que quedó sumergido en el lago de Atitlán, en las cercanías de Panajachel, Sololá.

La aeronave sufrió un accidente cuando se dirigía hacia la bahía de Panajachel, hecho que dejó dos personas fallecidas y cinco sobrevivientes, quienes fueron rescatados tras el percance.

Identifican a los dos fallecidos

Cabe mencionar que los fallecidos fueron identificados como Jorge Rodolfo Maldonado (piloto), y el (copiloto) Pablo José Polanco Agustín.

Tras localizar el fuselaje de la aeronave, buzos certificados de los Bomberos Voluntarios efectuaron varias inmersiones y confirmaron que las dos personas reportadas como desaparecidas se encontraban dentro de la cabina del helicóptero.

Autoridades recuperan el helicóptero

Para recuperar el helicóptero, los socorristas efectuaron maniobras subacuáticas, debido a que permanecía bajo el agua. Los trabajos estuvieron a cargo de buzos especializados, quienes intervinieron para extraerlo del lago.

Con una retroexcavadora y demás personas rescatistas que se encontraban en el lugar lograron sacar el helicóptero, el cual será revisado por parte de la aseguradora y demás autoridades para continuar con la investigación sobre este suceso.