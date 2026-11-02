Este lunes se reportó una disminución en los precios de los combustibles en distintas estaciones de servicio de la ciudad capital, lo que representa un posible alivio para el bolsillo de los guatemaltecos.

La rebaja es de Q1.00 en el galón de gasolina superior, regular y diésel, en la modalidad de autoservicio. Mientras tanto, los precios para el servicio completo pueden variar.

Los precios quedan de la siguiente manera:

Gasolina regular: Q30.69

Gasolina superior: Q33.19

Diésel: Q41.69

En otros puntos del país, los precios podrían presentar variaciones según la ubicación y la modalidad de servicio.