Un violento ataque armado se registró en la 12 avenida y 7ª calle, zona 1 de Mixco, donde una vendedora de una tienda fue víctima de un atentado mientras realizaba sus labores cotidianas.

Según el informe de cuerpos de socorro, la víctima fue identificada como Andrea Utz, de 32 años, quien recibió atención prehospitalaria en el lugar por las heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Su condición de salud no fue detallada y será evaluada por personal médico especializado.

Durante el ataque se encontraba también un niño de 6 años, quien no sufrió lesiones físicas, pero tuvo que recibir soporte psicológico debido al fuerte impacto emocional que le provocó presenciar el atentado.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) acudieron a la escena para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del hecho, aunque no se descarta que esté relacionado con extorsiones o amenazas previas.