Un ataque armado se registró este viernes en la 28 calle y 13 avenida B, colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, donde preliminarmente se reporta la muerte de dos personas.

Socorristas acudieron al lugar y localizaron a ambas víctimas con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Tras evaluarlas, confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

De manera preliminar, se estima que las víctimas tendrían entre 25 y 30 años. Familiares permanecen en el lugar y proporcionan información a las autoridades para contribuir con la identificación de los fallecidos.

El área permanece bajo resguardo mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del ataque.