La tarde de este jueves 24 de septiembre un ataque armado se registró en la entrada al sector 2 de la colonia El Buen Pastor, zona 25, se reportan dos personas fallecidas.

Es importante mencionar que se trata del piloto y ayudante de un microbus que circulaba en dicha ruta y que eran hermanos de acuerdo al reporte de las autoridades.

Tras el ataque, las autoridades implementaron cierres viales para el tránsito local mientras se desarrollaban las diligencias en el lugar.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia tras el hecho armado, pormente, las autoridades fueron notificadas para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer este lamentable hecho armado.