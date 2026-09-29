Un hombre que se dedicaba a la venta de alimentos fue víctima de un ataque armado durante la mañana de este martes 29 de septiembre, en el bulevar Rafael Landívar y Diagonal 36, zona 16 capitalina.

Al lugar acudieron Bomberos Municipales para brindar asistencia al afectado, pero tras evaluarlo confirmaron que había fallecido a consecuencia de las heridas de bala.

El fallecido fue identificado como Leonardo Nicolás Pérez Hernández, de 29 años. Familiares señalaron que un hombre que se desplazaba en una motocicleta y portaba un chaleco verde se aproximó a la víctima y, presuntamente, le disparó a corta distancia y huyó.

Las autoridades fueron informadas del hecho y realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y determinar las circunstancias en que ocurrió.