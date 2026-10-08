Un ataque armado registrado la tarde de este jueves 8 de octubre dejó a un hombre fallecido en plena vía pública, en el barrio San Lorenzo, municipio de Amatitlán, Guatemala.

El hecho ocurrió en la 10.ª avenida y 0 calle, frente al inmueble identificado con el numeral 0-13, donde la víctima quedó tendida tras recibir heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Bomberos confirmaron el fallecimiento en la escena

Técnicos en Urgencias Médicas de la 29.ª Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia y evaluar el estado de la víctima.

Al llegar, los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales debido a las heridas que presentaba. El cuerpo quedó en la vía pública, mientras se coordinaba la llegada de las autoridades correspondientes.

🚨#Urgente | Un ataque armado se registró en la 10.ª avenida y 0 calle, frente al numeral 0-13 del barrio San Lorenzo, en Amatitlán. De manera preliminar, se reporta una persona fallecida.



Bomberos Voluntarios de la 29.ª Compañía acudieron al sector para atender la emergencia.… pic.twitter.com/JjeB4Z8moS — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) October 9, 2026

Víctima sería conocida con el alias de “el Canche”

De acuerdo con información preliminar, el hombre fallecido sería un presunto pandillero conocido con el alias de “el Canche”. Sin embargo, esta versión deberá ser verificada durante las investigaciones.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que habrían motivado el ataque armado ocurrido en este sector de Amatitlán.

PNC y MP procesan la escena

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en el lugar para acordonar el área y resguardar los indicios relacionados con el hecho violento.

Asimismo, se notificó al Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios balísticos y avanzar en la investigación que permita esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.